Визначились переможці «Богатирі Жидачева-2017» з важкої атлетики

Жидачівський міський палац культури «Папірник» нещодавно приймав змагання серед найсильніших юніорів та юнаків Львівської області.

На цьогорічні популярні важкоатлетичні змагання прибули 25 дівчат та понад 100 хлопців, які представляли збірні команди Львова, Жидачева, Стрия, Борислава, Дублян, Сваляви (Закарпатська область), Коломиї (Івано-Франківська область) та Вараша (Рівненська область).

У турнірі «Богатирі Жидачева» змагалися юні атлети 1999 року народження та молодші. А юніори та жінки змагалися у дорослих вагових категоріях.

Співорганізаторами змагань були: управління фізичної культури і спорту Львівської облдержадміністрації, відділення НОК України у Львівській області, Львівська обласна федерація важкої атлетики, Жидачівські районна адміністрація, рада та міська рада.

На урочистому параді відкриття змагань із вітальними словами виступили: міський голова міста Жидачева Володимир Левко; голова районної ради Ігор Кос; заступник начальника управління фізичної культури і спорту Львівської облдержадміністрації, відповідальний секретар відділення НОК України у Львівській області Оксана Вацеба; заступник голови Жидачівської райдержадміністрації Василь Татарин, голова Львівської обласної федерації важкої атлетики Василь Дзвінник Дмитрович; директор Львівської обласної школи вищої спортивної майстерності Петро Климчук, а також представники партнерів і спонсорів змагань.

Прапор змагань підняв учасник Ігор ХХХІ Олімпіади в Ріо-де-Жанейро, найсильніший важкоатлет Львівщини Володимир Гоза.



Змагання відбулися на найвищому технічному та організаційному рівні. Всі призери та переможці змагань кожної вагової категорії в чемпіонаті області серед юніорів та в турнірі «Богатирі Жидачева» були нагороджені медалями, грамотами та цінними подарунками від організаторів та партнерів змагань. А найсильніші три дівчини та шість хлопців за сумою очок Сінклера у турнірі «Богатирі Жидачева» були додатково відзначені цінними подарунками від спонсорів заходу.

Найсильнішими за сумою очок серед дівчат віком до 18 років у турнірі виявилися:

1 місце – Байкалова Анна (м. Вараш)

2 місце – Гринчук Вікторія (м. Львів)

3 місце – Юркевич Діана (м. Львів)

Найсильнішими за сумою очок серед хлопців віком до 18 років у турнірі виявилися:

1 місце – Махмудов Олег (м. Жидачів)

2 місце – Мочернюк Данило (м. Коломия)

3 місце – Гоза Богдан (м. Жидачів)

Переможницями серед юніорок віком до 20 років стали:

Петрук Ярина – вагова категорія до 48 кг , КДЮСШ «ім. Кутенка» (Львів).

Цяпко Тетяна – вагова категорія до 53 кг , ДЮСШ «Енергія» (Львів).

Короткевич Марія – вагова категорія до 58 кг , ЛДЮСШ «Енергетик» (Жидачів).

Юркевич Діана – вагова категорія до 63 кг , ЛДЮСШ «Енергетик» (Львів).

Закашевська Маргарита – вагова категорія до 69 кг , КДЮСШ «Атлет» (Львів).

Тіщенко Юлія – вагова категорія до 75 кг , ЛДЮСШ «Енергетик» (Львів).

Нагорнюк Діана – вагова категорія до 90 кг , СДЮСШОР «Богатир» (Львів).

Переможцями серед юніорів віком до 20 років стали:

Романів Орест – вагова категорія до 56 кг , ЛДЮСШ «Енергетик» (Жидачів).

Галій Володимир – вагова категорія до 62 кг , ЛДЮСШ «Енергетик» (Жидачів).

Тижбір Євстахій – вагова категорія до 69 кг , ЛДЮСШ «Енергетик» (Жидачів).

Махмудов Олег – вагова категорія до 77 кг , СДЮСШОР «Богатир» (Жидачів).

Гоза Богдан – вагова категорія до 85 кг , ЛДЮСШ «Енергетик» (Жидачів).

Козюпа Олег – вагова категорія до 94 кг , СДЮСШОР «Богатир» (Львів).

Кінах Тарас – вагова категорія до 105 кг , ЛДЮСШ «Енергетик» (Львів).

Після завершення змагань тренерською радою федерації було визначено персональний склад команди юніорів, які представлятимуть Львівську область на всеукраїнських змаганнях, що відбуватимуться цьогоріч 20-24 березня у місті Запоріжжі.

