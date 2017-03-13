Сергій Куліш - кращий спортсмен лютого на Черкащині

Звання кращого спортсмена лютого на Черкащині здобув срібний призер Олімпійських ігор в Ріо з кульової стрільби Сергій Куліш.

На відкритому чемпіонаті країни у приміщенні, що відбувся в лютому у Львові, Сергій в особистому заліку у вправі МГ-6 здобув «золото» турніру та у вправі ГП-6 став срібним призером.

Спортсмен та його тренер Віктор Нагній отримають грошову винагороду від відділення Національного олімпійського комітету України у Черкаській області.