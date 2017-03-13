На етапі Світової серії синхроністки України зібрали медалі в усіх дисциплінах

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Цими вихідними в Парижі відбулися змагання етапу Світової серії Open Make Up For Ever з синхронного плавання.
Українські русалоньки здобули медалі в усіх видах програми, в яких були представлені.
В сольній технічній та довільній програмах медалі найвищого ґатунку Україні виборола Анна Волошина. В дуеті з колегою по команді Єлизаветою Яхно досвідчена спортсменка здобула дві «бронзи».
У змаганнях груп українки у складі: Анни Волошиної, Ксенії Сидоренко, Анастасії Савчук, Катерини Садурської, Єлизавети Яхно, Олександри Кашуби, Марини Олексіївої та Владислави Олексіївої поповнили скарбничку збірної срібними медалями.
Нагадаємо, що змагання Світової серії є відбірковими до чемпіонату світу з водних видів спорту, який відбудеться в Будапешті з 15 по 30 липня 2017 року.
Президент Національного олімпійського комітету України Сергій Бубка привітав українських спортсменок, тренерський склад та Федерацію синхронного плавання України з блискучим виступом у Парижі, побажавши й надалі примножувати славні традиції вітчизняного синхронного плавання.