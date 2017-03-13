Наші дзюдоїсти везуть чотири медалі з Гран-Прі в Баку

-
НОК України
- Історія
- Команда
- Проекти
- Суб'єкти олімпійського руху
- Структури
-
Офіційні документи
- Олімпійська хартія
- Звіт про діяльність НОК України у 2016 році
- Медичний кодекс
- Календар спортивних подій 2017
- Промова президента МОК Томаса Баха з нагоди 25-річчя НОК України
- Статут НОК України
- Всесвітній антидопінговий кодекс
- Список заборонених препаратів
- Олімпійський порядок денний 2020 20+20 рекомендацій
- Олімпійська книга
- Олімпійський куточок
- Кодекс честі олімпійця Украіни
- Олімпійська бібліотека
- Державні закупівлі
- Спонсори
- Контактна інформація
- Новини
-
Олімпійські змагання
- Олімпійські ігри
- Юнацькі Олімпійські ігри
- Європейські ігри
- Європейські юнацькі олімпійські фестивалі
- Виступи українців на Олімпійських іграх
- Виступи українців на Юнацьких Олімпійських іграх
- Виступи українців на Європейських юнацьких олімпійських фестивалях
- Віртуальний тур
Цими вихідними азербайджанська столиця приймала престижний турнір Гран-Прі з дзюдо.
Традиційно українські спортсмени повертаються з міжнародного старту не з порожніми руками.
В активі наших дзюдоїстів 4 бронзові нагороди. Авторами «бронзових» здобутків стали: Кеджау Ньяболі (до 90 кг), Станіслав Бондаренко (+100 кг), Світлана Ярьомка та Єлизавета Каланіна (+78 кг).
Відзначимо, наступний етап світової серії Гран-Прі відбудеться 31 березня-2 квітня в Тбілісі. Він стане заключним стартом у відборі до складу збірної України для участі у чемпіонаті Європи, який з 20-23 квітня прийматиме Варшава.
З вдалим виступом у Баку українських дзюдоїстів привітав президент Національного олімпійського комітету України Сергій Бубка, побажавши вдалого продовження сезону та нових звершень.