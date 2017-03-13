Наші дзюдоїсти везуть чотири медалі з Гран-Прі в Баку

Цими вихідними азербайджанська столиця приймала престижний турнір Гран-Прі з дзюдо.

Традиційно українські спортсмени повертаються з міжнародного старту не з порожніми руками.

В активі наших дзюдоїстів 4 бронзові нагороди. Авторами «бронзових» здобутків стали: Кеджау Ньяболі (до 90 кг), Станіслав Бондаренко (+100 кг), Світлана Ярьомка та Єлизавета Каланіна (+78 кг).

Відзначимо, наступний етап світової серії Гран-Прі відбудеться 31 березня-2 квітня в Тбілісі. Він стане заключним стартом у відборі до складу збірної України для участі у чемпіонаті Європи, який з 20-23 квітня прийматиме Варшава.

З вдалим виступом у Баку українських дзюдоїстів привітав президент Національного олімпійського комітету України Сергій Бубка, побажавши вдалого продовження сезону та нових звершень.