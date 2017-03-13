«Обери спорт для себе!»

Під таким гаслом у Миколаївській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №51 відбулася презентація спортивної програми громадській організації «Спортивна федерація Іфіт» під патронатом Комісії «Екологія і спорт» відділення НОК України в Миколаївській області.

Організатори свята – майстер спорту міжнародного класу, багаторазовий чемпіон та призер чемпіонатів України та міжнародних змагань з боксу, член комісії «Екологія і спорт» відділення НОК України в Миколаївській області, президент громадської організації «Спортивна федерація Іфіт» Віталій Волков та заступник голови комісії «Екологія і спорт» відділення НОК України в Миколаївській області Ольга Криницька.

Вони зазначили, що це постійна програма, протягом якої у навчальних закладах Миколаївщини будуть презентовані різні види спорту з метою їх популяризації серед молоді.

Цього разу учні побачили показові виступи з боксу, які провели Дмитро Самбура, переможець ЦС «Динамо», призер першості України, переможець міжнародного турніру, фіналіст міжнародного турніру; Аким Реп’ях, кандидат в майстри спорту; Кирило Боженков, Микита Горновий та Катерина Гладкая, майстер спорту міжнародного класу, срібний призер світу і Європи, чемпіон кубку світу і Європи, неодноразовий чемпіон України і кубку України, і Булгакова Олеся, майстер спорту, чемпіон світу і Європи, чемпіон кубку світу і Європи, неодноразовий чемпіон України і кубку України.

У спортивних естафетах взяли участь учні 8-9-х класів, які продемонстрували надзвичайну спритність, швидкість та були націлені на перемогу. Всі учасники змагань та переможці вікторини були нагороджені дипломами і медалями, а також отримали буклети з інформацією про спортивні школи з боксу, аерокікбоксингу та легкої атлетики від організаторів заходу.

На завершення заходу директор ЗОШ №51 Євген Масюта подякував організаторам за чудове спортивне свято.