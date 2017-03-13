«Олімпійські весняні краплинки»

11 березня у Вінниці, в СК «Нокаут», відбувся відкритий турнір з художньої гімнастики «Олімпійські весняні краплинки».

Організаторами змагань виступив обласний осередок Національного олімпійського комітету спільно з ДЮСШ «Темп».

За медалі змагалися 160 учасниць, які представляли 4 команди з Києва (ДЮСШ № 25, ДЮСШ № 18, «Олімп» і «Мегаджим» і три – господарів турніру (ДЮСШ «Темп», МДЮСШ № 1, СК «Віртуоз»).

На килим виходили і початківці (від 3-х років), і досвідчені 14-річні кандидати у майстри спорту.

«Це один з перших стартів сезону за новими правилами. Кожні чотири роки після Олімпіади вони змінюються. В лютому ми побували на семінарі, який проводила Федерація гімнастики України, і дізналися про нововведення. Зокрема, змінилася система суддівства. Тепер бригади окремо оцінюють різні елементи: артистизм, роботу з предметом, виконання тощо. Раніше оцінку за все виставляли в сумі», – зазначила тренер ДЮСШ «Темп», головний суддя змагань Ірина Орлюк.

Окремо визначалися кращі в 13 категоріях. Вінничанки практично ні в чому не поступалися столичним гімнасткам. Призерки в особистому заліку отримували медалі, грамоти і цінні призи.

В церемонії нагородження брала участь відповідальний секретар відділення НОК України у Вінницькій області Тетяна Шмаль.

Змагання «Олімпійські весняні краплинки» ми проводимо вперше. Художня гімнастика – чудовий олімпійський вид спорту, який ми й надалі будемо підтримувати. Тим більше, що вінницькі гімнастки останніми часом суттєво прогресують; серед них вже є призерки чемпіонатів України», – сказала Тетяна Шмаль.

«У Вінниці ми вперше. Сподобався зал – теплий, комфортний, красиво оформлений. Тут зручно і готуватися і до змагань, і виступати», – поділилась киянка Катерина Чибізова, яка привезла на змагання 6-річну дочку Віолетту.

