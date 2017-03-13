В Києві відбулися урочисті проводи української команди на Всесвітні зимові Ігри Спеціальної Олімпіади

Сьогодні у конференц-залі Інституту біохімії Національної академії наук України за участю члена Виконкому Національного олімпійського комітету, голови Комісії атлетів НОК, бронзової призерки Олімпійських ігор Олени Говорової та головного спеціаліста Управління олімпійського руху НОК Вікторії Веселової відбулася урочиста церемонія проводів національної збірної Спеціальної Олімпіади України на Всесвітні зимові Ігри Спеціальної Олімпіади, які відбудуться в Австрії.

На престижному старті делегація Спеціальної Олімпіади України (СОУ) представлена 25 учасниками у 3-х видах спорту: лижних гонках, гірськолижному спорті і хокею на підлозі.

У сьогоднішньому заході взяли участь президент Спеціальної Олімпіади України Сергій Комісаренко, Надзвичайний та Повноважний Посол Австрії в Україні Герміне Поппеллер, заступник Міністра освіти і науки Павло Хобзей, представники ЗМІ, громадськості, батьки та друзі спортсменів.

Олена Говорова оголосила вітання нашим юним учасникам змагань від президента НОК України Сергія Бубки. «Переконаний, цей престижний старт дасть вам чудову можливість зробити ще один крок назустріч активному способу життя. Вірю, що на змаганнях ви зможете відчути не тільки дух суперництва, а й неймовірну атмосферу дружби, взаємоповаги та єдності», - йдеться у вітальному слові головного олімпійця України.

Нагадаємо, «Серцебиття світу» – саме під таким гаслом пройдуть 11-ті Всесвітні зимові Ігри Спеціальної Олімпіади з 14 по 25 березня 2017 року в Австрії. Ця подія міжнародного значення збере біля п'ятнадцяти тисяч спортсменів, тренерів та інших учасників із 107 країн світу.

Довідково. Спеціальна Олімпіада (СО) – це міжнародна благодійна організація, що проводить тренування та змагання з 29 видів спорту для дітей та дорослих з відхиленнями у розумовому розвитку по всьому світі. СО була заснована 1968 року сестрою президента США Джона Кеннеді пані Юніс Кеннеді-Шрайвер і опікується біля 4,5 мільйонами спортсменів у 170 країнах світу. Тепер добре відомо, що систематичне зайняття спортом сприяє покращенню розумової діяльності атлетів. Крім того, СО допомагає атлетам з відхиленнями у розумовому розвитку соціально адаптуватися у суспільстві, зрозуміти свою гідність та рівність, а членам суспільства – відчути свою відповідальність перед людьми з обмеженими можливостями.