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Олімпійська родина вітає з Днем народження Ігоря Гоцула!
14 Березня 2017 Поділитися
Сьогодні свій День народження святкує віце-президент Національного олімпійського комітету України, перший заступник Міністра молоді та спорту, президент Федерації легкої атлетики України Ігор Гоцул.
Олімпійська родина України вітає Ігоря Євгеновича зі святом!
Сповнений сил та озброєний безцінним досвідом, Ви з легкістю долаєте будь-які перешкоди на своєму життєвому шляху, впевнено крокуючи до нових перемог!
Бажаємо Вам успіхів та невичерпного натхнення на нові професійні звершення!
Миру, добра та злагоди!
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