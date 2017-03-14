#OlympicLab з Ніною Лемеш, Наталією Лагунковою та Денисом Песоцьким

У рамках проекту #OlympicLab найвидатніші спортсмени Чернігівщини відвідали Замглайську загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів Ріпкинського району.

Саме учням цього навчального закладу був презентований один з модулів проекту – «Ментальне тренування», який провела чемпіонка світу з кросу Наталія Лагункова, а тренувальним досвідом поділився срібний призер чемпіонату Європи з боксу Денис Песоцький.



Перший заступник голови відділення НОК України в Чернігівській області, призерка чемпіонату світу з біатлону Ніна Лемеш та почесні гості розповіла дітям про перші кроки у спорті, про свій шлях, який вона долала до перемог.

Обласне відділення Національного олімпійського комітету відзначило подарунками та грамотами учнів школи, які вже мають досягнення з різних спортивних дисциплін.

Школярі та педагогічний колектив підготували для гостей цікаві змагання «У пошуках Олімпійського вогню», а також провели екскурсію шкільними аудиторіями.

