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#OlympicLab з Ніною Лемеш, Наталією Лагунковою та Денисом Песоцьким
14 Березня 2017 Поділитися
#OlympicLab з Ніною Лемеш, Наталією Лагунковою та Денисом Песоцьким

У рамках проекту #OlympicLab найвидатніші спортсмени Чернігівщини відвідали Замглайську загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів Ріпкинського району.

Саме учням цього навчального закладу був презентований один з модулів проекту – «Ментальне тренування», який провела чемпіонка світу з кросу Наталія Лагункова, а тренувальним досвідом поділився срібний призер чемпіонату Європи з боксу Денис Песоцький.
 

Перший заступник голови відділення НОК України в Чернігівській області, призерка чемпіонату світу з біатлону Ніна Лемеш та почесні гості розповіла дітям про перші кроки у спорті, про свій шлях, який вона долала до перемог.

Обласне відділення Національного олімпійського комітету відзначило подарунками та грамотами учнів школи, які вже мають досягнення з різних спортивних дисциплін.

Школярі та педагогічний колектив підготували для гостей цікаві змагання «У пошуках Олімпійського вогню», а також провели екскурсію шкільними аудиторіями.
 

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