Свято спорту в Хмельницькій ЗОШ №21

З метою формування навичок і культури здорового способу життя, залучення їх до активних занять фізичною культурою та спортом і поширення ідей олімпізму за сприяння Хмельницького обласного відділення НОК України в місцевій загальноосвітній школі №21 проведено фестиваль «Здрастуй, весна спортивна!».

В спортивно-видовищному заході, до програми якого включили розминку, 7 естафет та конкурсів (бігові, силові, технічні), взяли участь учні четвертих класів.

Їх виступи супроводжувались номерами колективів та солістів художньої самодіяльності учбового закладу.

Учасники також висловили підтримку випускниці ЗОШ №21, учасниці Ігор Олімпіади–2016, легкоатлетці Марині Бех, для якої досить успішно склався нинішній зимовий легкоатлетичний сезон: перемоги на всеукраїнській арені, рекордні стрибки на відповідальних міжнародних стартах. Вона для школярів стала взірцем для наслідування.

Всі четвертокласники отримали заряд бадьорості та олімпійські сувеніри. В рамках акції Національного олімпійського комітету України «Олімпійський куточок» та «Олімпійська книга» перший заступник відділення Віктор Флентін передав ініціатору заходу – вчителю фізичного виховання ЗОШ Юрію Гриннику книги на олімпійську тематику та спортінвентар.

