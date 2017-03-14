Свято спорту в Хмельницькій ЗОШ №21

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З метою формування навичок і культури здорового способу життя, залучення їх до активних занять фізичною культурою та спортом і поширення ідей олімпізму за сприяння Хмельницького обласного відділення НОК України в місцевій загальноосвітній школі №21 проведено фестиваль «Здрастуй, весна спортивна!».
В спортивно-видовищному заході, до програми якого включили розминку, 7 естафет та конкурсів (бігові, силові, технічні), взяли участь учні четвертих класів.
Їх виступи супроводжувались номерами колективів та солістів художньої самодіяльності учбового закладу.
Учасники також висловили підтримку випускниці ЗОШ №21, учасниці Ігор Олімпіади–2016, легкоатлетці Марині Бех, для якої досить успішно склався нинішній зимовий легкоатлетичний сезон: перемоги на всеукраїнській арені, рекордні стрибки на відповідальних міжнародних стартах. Вона для школярів стала взірцем для наслідування.
Всі четвертокласники отримали заряд бадьорості та олімпійські сувеніри. В рамках акції Національного олімпійського комітету України «Олімпійський куточок» та «Олімпійська книга» перший заступник відділення Віктор Флентін передав ініціатору заходу – вчителю фізичного виховання ЗОШ Юрію Гриннику книги на олімпійську тематику та спортінвентар.