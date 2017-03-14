XI Конкурс спортивної фотографії стартує за оновленими правилами!

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Всеукраїнський конкурс спортивної фотографії вже водинадцяте проходитиме за ініціативи комісії Національного олімпійського комітету України «Засоби масової інформації та пропаганда олімпійського руху».
Участь у ньому можуть взяти всі бажаючі незалежно від свого рівня та кваліфікації.
Переможця визначатимуть у трьох номінаціях: фотографи-професіонали, фотографи-аматори та діти до 16 років.
Однією з важливих умов Конкурсу є те, що всі світлини мають бути зроблені протягом 2017 року.
Цьогорічне нововведення - роботи повинні бути представлені лише у цифровому форматі та відповідати наступним вимогам:
- Цифровий знімок: файл у форматі JPEG, не менше ніж 2400 х 3600 пікселів;
- Колаж та комп’ютерна графіка не допускається, за винятком необхідної корекції кольору та контрасту.
Свої світлини (однією людиною може бути представлено не більше 5 фотографій) потрібно надсилати на електронну адресу: konkurs.nok@gmail.com до 15 жовтня 2017 року!
Більш детальну інформацію про умови Конкурсу можна ознайомитись за посиланням http://noc-ukr.org/about/projects/fotokonkurs/.