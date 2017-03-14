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XI Конкурс спортивної фотографії стартує за оновленими правилами!
14 Березня 2017 Поділитися
XI Конкурс спортивної фотографії стартує за оновленими правилами!

Всеукраїнський конкурс спортивної фотографії вже водинадцяте проходитиме за ініціативи комісії Національного олімпійського комітету України «Засоби масової інформації та пропаганда олімпійського руху».

Участь у ньому можуть взяти всі бажаючі незалежно від свого рівня та кваліфікації.

Переможця визначатимуть у трьох номінаціях: фотографи-професіонали, фотографи-аматори та діти до 16 років.

Однією з важливих умов Конкурсу є те, що всі світлини мають бути зроблені протягом 2017 року.

Цьогорічне нововведення - роботи повинні бути представлені лише у цифровому форматі та відповідати наступним вимогам:

  • Цифровий знімок: файл у форматі JPEG, не менше ніж 2400 х 3600 пікселів;
  • Колаж та комп’ютерна графіка не допускається, за винятком необхідної корекції кольору та контрасту.

 

Свої світлини (однією людиною може бути представлено не більше 5 фотографій) потрібно надсилати на електронну адресу: konkurs.nok@gmail.com до 15 жовтня 2017 року!

 

Більш детальну інформацію про умови Конкурсу можна ознайомитись за посиланням http://noc-ukr.org/about/projects/fotokonkurs/

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