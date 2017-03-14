XI Конкурс спортивної фотографії стартує за оновленими правилами!

Всеукраїнський конкурс спортивної фотографії вже водинадцяте проходитиме за ініціативи комісії Національного олімпійського комітету України «Засоби масової інформації та пропаганда олімпійського руху».

Участь у ньому можуть взяти всі бажаючі незалежно від свого рівня та кваліфікації.

Переможця визначатимуть у трьох номінаціях: фотографи-професіонали, фотографи-аматори та діти до 16 років.

Однією з важливих умов Конкурсу є те, що всі світлини мають бути зроблені протягом 2017 року.

Цьогорічне нововведення - роботи повинні бути представлені лише у цифровому форматі та відповідати наступним вимогам:

Цифровий знімок: файл у форматі JPEG, не менше ніж 2400 х 3600 пікселів;

Колаж та комп’ютерна графіка не допускається, за винятком необхідної корекції кольору та контрасту.

Свої світлини (однією людиною може бути представлено не більше 5 фотографій) потрібно надсилати на електронну адресу: konkurs.nok@gmail.com до 15 жовтня 2017 року!

Більш детальну інформацію про умови Конкурсу можна ознайомитись за посиланням http://noc-ukr.org/about/projects/fotokonkurs/.