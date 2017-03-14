В Самборі визначилися переможці відкритого турніру з важкої атлетики пам’яті майстра спорту Ігоря Галана

Вперше за останні 17 років у місті Самборі відбулися відкриті важкоатлетичні змагання, присвячені пам’яті майстра спорту Ігоря Галана.

Турнір, ініційований сином Ігоря – Романом, організовано за підтримки управління фізичної культури та спорту Львівської облдержадміністрації, обласної федерації важкої атлетики та меценатів Самбірщини. На базі місцевої дитячо-юнацької спортивної школи змагалося понад 50 юнаків у двох вікових групах: віком до 13 та 15 років та дівчата віком до 15 років, які представляли команди Самбора, Львова, Жидачева, Борислава та Дублян, а також команда гостей з Волині.

До юних важкоатлетів із вітальним словом й теплою згадкою про відомого важкоатлета Самбірщини Ігоря Галана звернулися: головний суддя змагань Роман Галан, перший тренер Ігоря – Петро Качмарик та голова Львівської обласної федерації важкої атлетики Василь Дзвінник. У нагородженні кращих спортсменів турніру взяли участь учасник Ігор Олімпіади в Ріо-Де-Жанейро 2016 року, чемпіон Європи та світу серед юніорів Володимир Гоза та старший тренер збірної команди України з важкої атлетики майстер спорту України міжнародного класу Андрій Гентош.

Змагання неабияк зацікавили місцевих глядачів, які захоплено спостерігали за боротьбою юних важкоатлетів на помості та палко підтримували їх.

У змаганнях юнаків віком до 13 років переможцями виявилися:

Лишега Сергій – у ваговій категорії до 34 кг, СДЮСШОР «Богатир» (м.Жидачів)

Тихомиров Костянтин – у ваговій категорії до 38 кг. СК «Козак» (Самбір)

Бачало Роман – у ваговій категорії до 41 кг, СДЮСШОР «Богатир» (Жидачів)

Петелько Данило – у ваговій категорії до 45 кг, СК «Козак» (м. Самбір)

Горідько Назар – у ваговій категорії до 50 кг, КДЮСШ «Атлет», (м. Львів). Артемук Іван – у ваговій категорії до 56 кг, ДЮСШ м. Люблинець (Волинська область)

Токарчик Дмитро – у ваговій категорії до 62 кг, ЛДЮСШ «Енергетик», (м. Жидачів)

Абсолютним переможцем змагань серед юнаків віком до 13 років за сумою очок Сінклера (191 бал) став Лишега Сергій.

У змаганнях юнаків віком до 15 років переможцями стали:

Баранкевич Віталій – у ваговій категорії до 45 кг, СДЮСШОР «Богатир», (м. Жидачів)

Котельчук Володимир – у ваговій категорії до 50 кг. ЛДЮСШ «Енергетик», (м. Жидачів)

Давидів Назар – у ваговій категорії до 56 кг, ЛДЮСШ «Енергетик», (м. Жидачів)

Тимофтевич Ростислав – у ваговій категорії до 62 кг, СДЮСШОР «Богатир», (м. Жидачів)

Гондзьо Юрій – у ваговій категорії до 69 кг, ЛДЮСШ «Енергетик», (м. Жидачів)

Попівняк Тарас – у ваговій категорії до 77 кг, СДЮСШОР «Богатир», (м. Дубляни)

Гоза Богдан – у ваговій категорії понад 85 кг, ЛДЮСШ «Енергетик», (м. Жидачів).

Абсолютним переможцем змагань серед юнаків віком до 15 років за сумою очок Сінклера (321 бал) став кандидат у майстри спорту України Богдан Гоза.

Абсолютною переможницею змагань серед дівчат віком до 15 років за сумою очок Сінклера (124 бали) виявилася спортсменка з Жидачева Ірина Давидів.

Усі переможці та призери змагань були відзначені кубками, медалями та дипломами.

