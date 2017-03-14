Юні дзюдоїсти вийшли на татамі у Чернігові

За підтримки відділення НОК України в Чернігівській області днями проходив чемпіонат області з боротьби дзюдо серед юніорів.

На відкритті був присутній начальник управління у справах сім’ї, молоді та спорту міськради, заступник голови обласного осередку НОК Андрій Дериземля.

Участь у турнірі брали команди з Чернігова, Ніжина, Прилук, Бобровиці, Ріпок, Варви, Миколаєва, Вознесенська.

За підсумками усіх сутичок перше місце посіли юні дзюдоїсти з команди ПНЗ ДЮСШ «Фортуна» Чернігівської міської ради. Другими стали представники місцевої ШВСМ, а трійку найкращих замкнули спортсмени з Ніжина.

Переможці та учасники змагань були нагороджені грамотами, медалями та подарунками.