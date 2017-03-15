Виконком відділення НОК України у Харківській області затвердив план роботи на 2017 рік

Вчора, 14 березня, відбулось засідання Виконкому відділення Національного олімпійського комітету України в Харківській області.

У його роботі брали участь голова Комісії зі зв’язків з осередками НОК Володимир Ковальов, директор департаменту у справах молоді та спорту ОДА Віталій Кириленко, а також голови спортивних товариств та відомств області.

Загалом на засіданні було розглянуто 11 робочих питань, що спрямовані на реалізацію завдань осередку згідно з рішенням Асамблеї Національного олімпійського комітету від 16 грудня 2016 року.

Так, затверджено перелік та склад 8 робочих комісій відділення, які очолили члени обласного осередку та провідні спортсмени області; штатний розпис; положення про проведення заходу «Олімпійське лелеченя». Прийнято рішення про проведення обласного конкурсу спортивних журналістів пам’яті Заслуженого журналіста України Борис Ланевського та про участь в телеконкурсі «Світ спорту». Також було затверджено положення про відзначення найкращого спортсмена та тренера місяця тощо.