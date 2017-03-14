Команда «Авангард» - переможці турніру з індорхокею на Вінниччині

З 10 по 12 березня в Калинівці, що на Вінниччині, відбувся турнір з індорхокею серед юнаків 2003 – 2004 р.н. пам’яті відомого тренера Олександра Реви, який підготував низку майстрів спорту України з хокею на траві. Його вихованці неодноразово були включені до складу збірних команд країни.

Турнір підтримали Калинівська міська рада, спортуправління Вінницької ОДА, відділення НОК України у Вінницькій області, Калинівська ДЮСШ «Авангард», обласна СДЮШОР з хокею на траві «Олімпія», народний депутат України Петро Юрчишин і спонсори.

Стартували вісім колективів, які грали у двох підгрупах, після чого по дві кращі команди продовжували боротьбу за медалі.

Перше місце за господарями майданчику. Калинівчани з «Авангарду» у вирішальному поєдинку здолали «Старт» (Бердичів) з рахунком 5:2. На третій позиції – команда «Спартак» (Коростень).

«У дитячому індорхокеї немає стабільності. Цим можна пояснити суттєві зміни в порівнянні з нещодавнім чемпіонатом України. Приміром, калинівчани там були лише шостими. Краще вони зіграли на домашньому покритті, яке значно краще, ніж в СК «Здоров’я» Вінниці, – зізнався суддя змагань, тренер Вінницької СДЮШОР «Олімпія» Володимир Луцинкевич.

Нагородження проводили представники місцевої влади і голова відділення Національного олімпійського комітету України у Вінницькій області Павло Хникін. Призерам вручили кубки й медалі. Кращі гравці кожної з команд отримали цінні подарунки. Були також призи від спонсорів і організаторів змагань.