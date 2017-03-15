Львівщина щиро зустріла переможців та призерів чемпіонату Європи зі стрільби з лука

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Ввечері 14 березня ц.р. до рідного міста з чемпіонату Європи зі стрільби з лука, що відбувся у м. Віттель (Франція), прибули львівські майстри стрільби з лука, які привезли додому найвищі нагороди європейського ґатунку, в тому числі золоту медаль та титул чемпіонки Європи львів’янки Вероніки Марченко.
Загалом українська національна команда, в складі якої змагалося четверо представників стрільби з лука Львівщини (Вероніка Марченко, Соломія Трапезнікова, Юрій Гавелко, Сергій Макаревич), повернулася на Батьківщину, маючи в своєму здобутку повний комплект 1 золоту, 1 срібну та 1 бронзову нагороди.
Зустріти своїх спортивних героїв прибули начальник управління фізичної культури та спорту Львівської облдержадміністрації, перший заступник голови відділення НОК України у Львівській області Юрій Майборода, директор Львівської школи вищої спортивної майстерності Петро Климчук, заступник начальника навчально-спортивної бази літніх видів спорту МО України у Львові майор Віктор Мар’яш, голова Львівської обласної організації ФСТ «Колос» Лілія Білінська, провідний тренер збірної команди України зі стрільби з лука Владлен Новаковський, а також батьки та близькі родичі спортсменів, численні уболівальники й прихильники спорту, представники ЗМІ.