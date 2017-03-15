Визначені переможці спільного конкурсу НОК та компанії «Dow» на кращий екологічний проект

Національний олімпійський комітет спільно з компанією «Dow» – топ-партнером Міжнародного Олімпійського Комітету підвели підсумки конкурсу на кращий екологічний проект.

За рішенням експертного журі переможцями стали:

- Проект «Здорова дитина – майбутнє нації» «Будь зDOроWим!» - Лінцівська ЗОШ І-ІІІ ступенів Ужгородської районної ради Закарпатської область (проект по встановленню спеціального покриття для бігової доріжки на спортивному майданчику школи);

- Проект «Фізичне виховання – здоров’я нації» - Баштанська гімназія Баштанської районної ради Миколаївської області (проект по облаштуванню шкільної спортивної зали);

- Проект «Інновації у вихованні підростаючого покоління – запорука успішного розвитку здорової дитини» - Кам’янська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Нікопольської районної ради Дніпропетровської області (облаштування спортивної зали та пристосованих приміщень для занять фізичною культурою).

Впровадження проектів сприятиме вирішенню питань оптимізації споживання енергоресурсів, поліпшення умов навчання дітей, занять спортом, у забезпеченні здоров’язберігаючого життєвого середовища, яке б сприяло фізичному та духовному самовдосконаленню молоді.

На реалізацію цих проектів будуть виділені гранти по 5 тис. дол. кожному для реалізації запропонованих ідей.

Нагадаємо, що в конкурсі брали участь 10 дитячих команд-переможців минулорічного Всеукраїнського спортивного масового заходу НОК «Олімпійське лелеченя». Серед учасників були – представники Тернопільської, Черкаської, Вінницької, Рівненської, Київської, Запорізької, Закарпатської, Луганської, Миколаївської та Дніпропетровської областей.

Додамо, що Всеукраїнський спортивно-масовий захід серед дітей «Олімпійське лелеченя» ініційований Національним олімпійським комітетом України шість років тому й успішно проходить по всім куточкам нашої країни.

У 2016-му 300 найспортивніших, найактивніших і найрозумніших дітей з 25 регіонів України протягом тижня в Міжнародному дитячому центрі «Артек», що у Пуща-Водиці, на Всеукраїнському фіналі «Олімпійського лелеченя», демонстрували свої інтелектуальні та фізичні здібності і в чесній та безкомпромісній боротьбі визначали переможців в презентації, рухливій грі - артболі, спортивній естафеті та олімпійській вікторині.