Змагання серед студентів Куп’янська

В рамках Олімпійського дня у спортивному залі дитячо-юнацької спортивної школи «Металург» Круп’янська, що на Харківщині, відбулися змагання з баскетболу серед юнаків в залік Спартакіади серед студентської молоді міста.

Загалом у спартакіадних змаганнях з 7 видів спорту беруть участь студенти та учні п’яти вищих й професійно-технічних навчальних закладів міста.

Змагання з баскетболу, з окремим заліком серед дівчат та юнаків, є останнім видом Спартакіади. Тому кожна команда намагається своїм результатом покращити турнірний загальнокомандний залік і отримати головні нагороди цього турніру.

Всі ці намагання команд вносили у кожну гру видовищність та напругу. У підсумку, набравши однакову кількість очок, три призових місця розділили між собою команди юнаків Вищого професійного училища №27, Куп’янського автотранспортного коледжу та Куп’янського медичного коледжу ім. Марії Шкарлетової. І лише підрахунок різниці закинутих та пропущених м’ячів остаточно визначив місця команд: третє місце за медиками, на другому – автотранспортники, а чемпіонами баскетбольних змагань серед юнаків стали учні ВПУ №27.

Команди та гравці отримали нагороди та призи від відділення Національного олімпійського комітету України в Харківській області та відділу спорту управління культури, молоді та спорту Куп’янської міської ради. 21 березня відбудуться змагання серед дівчат. Саме після них і визначиться команда-переможець загальнокомандного заліку Спартакіади.

