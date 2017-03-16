Олімпійська родина вітає з Днем народження Альбіну Дерюгіну!

Сьогодні свій ювілей святкує легендарний тренер з художньої гімнастики, видатна особистість, Герой України Альбіна Дерюгіна.

Олімпійська родина та особисто президент Національного олімпійського комітету України Сергій Бубка вітає іменинницю з Днем народження!

Все своє життя Ви присвятили улюбленій справі – художній гімнастиці, вклавши душу та сили, здоров'я та вміння.

Саме завдяки Вашому тренерському таланту та хисту не тільки спортивна Україна, а й світова спільнота має таких видатних та успішних українських грацій як Олександра Тимошенко, Оксана Скалдіна, Тамара Єрофеєва, Анна Безсонова, Наталія Годунко, Ганна Різатдінова, Аліна Максименко та багато інших.

Низький уклін Вам за те, що сьогодні Ви невтомно продовжуєте ділитися своїми безцінними знаннями та багатим досвідом зі спортивною елітою країни, роблячи вагомий внесок у виховання нових чемпіонок та розвиток олімпійського руху в цілому.

Від щирого серця бажаємо Вам невичерпного оптимізму та олімпійського завзяття, які неодмінно принесуть підкорення нових життєвих вершин!

Міцного здоров'я та сімейного благополуччя!