Стартувала ХІІ Всеукраїнська благодійна акція "Серце до Серця"

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Відділення Національного олімпійського комітету України в Чернігівській області долучилося до організації та проведення ХІІ Акції Всеукраїнського благодійного фонду "Серце до Серця" під гаслом «Я хочу бачити життя».
Благодійну акцію відкрила перший заступник голови відділення НОК України в Чернігівській області, Заслужений майстер спорту з біатлону Ніна Петрівна Лемеш.
- Сьогодні, як ніколи, наша громадськість, волонтерські організації, пересічні люди настільки об’єдналися. Такі акції роблять величезний поштовх для реалізації духовності і душевності людської, - зазначила Ніна Лемеш.
Гості концерту не лише вітали талановиту молодь Чернігова, але й мали змогу відвідати фотозону та взяти участь у майстер-класах.
Зібрані кошти підуть на придбання обладнання для офтальмологічного відділення Чернігівської обласної дитячої лікарні. Дана акція триватиме до 9 квітня 2017 року.
До проведення заходу відділення НОК долучається вже вдруге.