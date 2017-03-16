Стартувала ХІІ Всеукраїнська благодійна акція "Серце до Серця"

Відділення Національного олімпійського комітету України в Чернігівській області долучилося до організації та проведення ХІІ Акції Всеукраїнського благодійного фонду "Серце до Серця" під гаслом «Я хочу бачити життя».

Благодійну акцію відкрила перший заступник голови відділення НОК України в Чернігівській області, Заслужений майстер спорту з біатлону Ніна Петрівна Лемеш.

- Сьогодні, як ніколи, наша громадськість, волонтерські організації, пересічні люди настільки об’єдналися. Такі акції роблять величезний поштовх для реалізації духовності і душевності людської, - зазначила Ніна Лемеш.

Гості концерту не лише вітали талановиту молодь Чернігова, але й мали змогу відвідати фотозону та взяти участь у майстер-класах.

Зібрані кошти підуть на придбання обладнання для офтальмологічного відділення Чернігівської обласної дитячої лікарні. Дана акція триватиме до 9 квітня 2017 року.

До проведення заходу відділення НОК долучається вже вдруге.