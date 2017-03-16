Олімпійський чемпіон з вітрильного спорту Ігор Матвієнко провів зустріч з прихильниками та презентував новий яхт-клуб

Олімпійський чемпіон з вітрильного спорту Ігор в Атланті-1996 в класі яхт 470, чемпіон світу та Європи Ігор Матвієнко провів зустріч з прихильниками вітрильного спорту, на якій презентував свій гоночний яхт клуб.

Racing Yacht Club буде базуватися в Дніпрі і розвивати вітрильний спорт не тільки в обласному центрі, але й інших прилеглих до Дніпра містах.

Презентація зібрала численних гостей, у числі яких були любителі вітрильного спорту і яхтингу, активного відпочинку, представники засобів масової інформації та вітрильних федерацій, відомі тренери.

Прийшли поспілкуватися з Ігорем Матвієнко і яхтсмени нинішнього покоління, лідери збірної команди України у різних класах яхт - віце-чемпіон світу і Європи у класі яхт SB20 Ігор Северьянов, багаторазовий чемпіон України в олімпійських класах яхт Сергій Поштовик, бронзові призери чемпіонату світу в класі «Кадет» Максим Ремез і Єгор Самарін, віце-чемпіон України у класі 470 Денис Осляк, Заслужений тренер України Валерій Гусенко і багато інших.

І гор Матвієнко розповів, що Racing Yacht Club вже сьогодні починає підготовку майбутніх шкіперів для отримання національної та міжнародної шкиперских ліцензій. З проектом «Парус в дитячих руках» RYC приймає участь у конкурсі «Бюджет міських ініціатив-2017» з метою забезпечити юних яхтсменів Дніпра новими човнами «Оптиміст». У найближчому майбутньому гоночний яхт-клуб буде організовувати клубні перегони вихідного дня, навчати всіх бажаючих керувати яхтою самостійно, готувати екіпажі аматорів для участі у престижних регатах по всьому світу, проводити майстер-класи та багато іншого.

- Коли за плечима тридцятирічний досвід у вітрильному спорті, коли зібрані всі можливі трофеї, у тому числі найважливіший для будь-якого спортсмена золота олімпійська медаль, моя мета і місія - ділитися досвідом, просувати активний спосіб життя і вітрильний спорт в моєму рідному місті Дніпрі. Вже в цьому році в яхт-клубу з'явиться власний монофлот до 15 яхт для тренувань, подорожей, змагань, корпоративних регат та інших заходів. Хотілося б, щоб до сучасного світу вітрильного спорту і яхтингу доторкнулось якомога більше людей, - сказав Ігор Матвієнко.

Після презентації всі бажаючі могли сфотографуватися з відомим яхтсменом і поспілкуватися у більш неформальній обстановці.

Нагадаємо, що Ігор Матвієнко є одним з найбільш титулованих спортсменів не тільки Дніпра, але й світу. Він - Олімпійський чемпіон Ігор 1996 року, чемпіон світу та Європи, бронзовий призер чемпіонату світу, багаторазовий переможець престижних міжнародних регат, учасник трьох Олімпійських ігор - 1996, 2000 і 2004 років.