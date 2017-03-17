Всеукраїнські змагання з активних шахів "Кубок директора-2017"

За підтримки відділення Національного олімпійського комітету України в Чернігівській області нещодавно у місті Чернігові проходили Всеукраїнські змагання з активних шахів "Кубок директора-2017".

Вже шостий рік поспіль спортивна школа КДЮСШ №1 проводить такі яскраві та цікаві змагання. На відкритті були присутні перший заступник голови Відділення НОК України в Чернігівській області Ніна Лемеш та директор КДЮСШ №1 Сергій Романчук.

Дуже приємно, що з кожним роком кількість учасників збільшується. Так, цього року більше 110 шахістів взяли участь в цих змаганнях, змагаючись у двох вікових категоріях серед дітей та дорослих. До Чернігова також завітали друзі-шахісти з міста Києва та міста Суми.

Учасники та переможці були нагороджені грамотами, медалями та подарунки від спонсорів.