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Перспективним спортсменам Донеччини призначена обласна стипендія на 2017 рік
17 Березня 2017 Поділитися
Перспективним спортсменам Донеччини призначена обласна стипендія на 2017 рік

Відповідно до Положення про стипендії перспективним спортсменам Донецької області, затвердженого розпорядженням голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 13 лютого 2017 року № 134, враховуючи Протокол засідання комісії з відбору претендентів на призначення стипендій перспективним спортсменам Донецької області від 06 березня 2017 року, з метою підтримки і стимулювання розвитку спорту вищих досягнень у регіоні був затверджений список найкращих спортсменів Донеччини, які заохочуються обласними стипендіями.

Згідно із розпорядженням голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації Павла Жебрівського від 15.03.2017 № 232, атлети Донецької області отримуватимуть щомісячні стипендії, починаючи з 2 березня цього року.

Загалом до списку стипендіатів увійшли 70 спортсменів: 40 з них представляють олімпійські види спорту (20 отримуватимуть стипендії у розмірі шести прожиткових мінімумів, 20 – у розмірі чотирьох прожиткових мінімумів), 15 – неолімпійські види спорту і ще 15 – види спорту серед людей з особливими потребами (стипендії у розмірі чотирьох прожиткових мінімумів).

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