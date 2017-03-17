Перспективним спортсменам Донеччини призначена обласна стипендія на 2017 рік

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Відповідно до Положення про стипендії перспективним спортсменам Донецької області, затвердженого розпорядженням голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 13 лютого 2017 року № 134, враховуючи Протокол засідання комісії з відбору претендентів на призначення стипендій перспективним спортсменам Донецької області від 06 березня 2017 року, з метою підтримки і стимулювання розвитку спорту вищих досягнень у регіоні був затверджений список найкращих спортсменів Донеччини, які заохочуються обласними стипендіями.
Згідно із розпорядженням голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації Павла Жебрівського від 15.03.2017 № 232, атлети Донецької області отримуватимуть щомісячні стипендії, починаючи з 2 березня цього року.
Загалом до списку стипендіатів увійшли 70 спортсменів: 40 з них представляють олімпійські види спорту (20 отримуватимуть стипендії у розмірі шести прожиткових мінімумів, 20 – у розмірі чотирьох прожиткових мінімумів), 15 – неолімпійські види спорту і ще 15 – види спорту серед людей з особливими потребами (стипендії у розмірі чотирьох прожиткових мінімумів).