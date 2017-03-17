На Хмельниччині визначені переможці борцівського турніру

Під патронатом Національного олімпійського комітету України в Хмельницькому відбувся ІХ Всеукраїнський турнір з вільної боротьби серед юніорів (1997-1998 р.н.) та жінок, присвячений пам’яті Героя Радянського Союзу Олега Оніщука, який загинув в Афганістані, виконуючи військовий обов’язок. У змаганнях взяли участь 130 спортсменів, які представляли 24 команди з 15 областей і Києва.

На урочистому відкритті популярного турніру виступили виконуючий обов’язки начальника управління молоді та спорту Хмельницької ОДА Володимир Клімов, голова відділення НОК України в області Юрій Краснюк, засновник змагань, побратим Олега Оніщука Володимир Балюк. Вони побажали примножити славні традиції українських вільників, в тому числі місцевих вихованців – переможців та призерів Олімпійських ігор, чемпіонатів світу та Європи Ірині Мерлені, Андрія Стадніка, Тетяни Комарницької, Павла Олійника.

Відкрив турнір фундатор вільної боротьби в місті Віктор Барбалюк. Народний аматорський гурт «Висота» з м. Красилова виконав ряд патріотичних пісень.

Далі на трьох килимах спеціалізованого борцівського залу Обласного центру фізичного виховання учнівської молоді відбулися безкомпромісні поєдинки, в яких визначились переможці у всіх вагових категоріях:

юніори: 55 кг – Савенчук Роман (м.Бровари, Київська обл.), 60 кг – Нугуманов Андрій (м. Хмельницький), 66 кг – Джелема Артем (м. Львів), 74 кг – Лилик Степан (м.Бровари, Київська обл.), 84 кг – Хассанов Закіржан (м.Київ), 96 кг – Биканов Олександр (м. Херсон), 120 кг – Ідзінський Юрій (м. Львів).

жінки: 48 кг – Сікновенко Тетяна (м. Херсон), 55 кг – Зіборова Христина (м.Херсон), 58 кг – Голуб Марія (м. Херсон), 63 кг – Лісовська Юлія (м. Херсон), 69 кг – Щебетюк Ольга (м. Хмельницький), 75 кг – Шостацька Крістіна (м. Хмельницький).

Переможці та призери змагань були нагороджені грамотами, медалями, кубками та призами від організаторів турніру.