На Хмельниччині визначені переможці борцівського турніру

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Під патронатом Національного олімпійського комітету України в Хмельницькому відбувся ІХ Всеукраїнський турнір з вільної боротьби серед юніорів (1997-1998 р.н.) та жінок, присвячений пам’яті Героя Радянського Союзу Олега Оніщука, який загинув в Афганістані, виконуючи військовий обов’язок. У змаганнях взяли участь 130 спортсменів, які представляли 24 команди з 15 областей і Києва.
На урочистому відкритті популярного турніру виступили виконуючий обов’язки начальника управління молоді та спорту Хмельницької ОДА Володимир Клімов, голова відділення НОК України в області Юрій Краснюк, засновник змагань, побратим Олега Оніщука Володимир Балюк. Вони побажали примножити славні традиції українських вільників, в тому числі місцевих вихованців – переможців та призерів Олімпійських ігор, чемпіонатів світу та Європи Ірині Мерлені, Андрія Стадніка, Тетяни Комарницької, Павла Олійника.
Відкрив турнір фундатор вільної боротьби в місті Віктор Барбалюк. Народний аматорський гурт «Висота» з м. Красилова виконав ряд патріотичних пісень.
Далі на трьох килимах спеціалізованого борцівського залу Обласного центру фізичного виховання учнівської молоді відбулися безкомпромісні поєдинки, в яких визначились переможці у всіх вагових категоріях:
юніори:
жінки:
Переможці та призери змагань були нагороджені грамотами, медалями, кубками та призами від організаторів турніру.