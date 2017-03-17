Команда ветеранів регбі Львівщини «Сиві Леви» виступила на турнірі в Грузії

Цими днями команда ветеранів регбі Львівщини «Сиві Леви» повернулася зі столиці Грузії, де провела турнірні поєдинки з тбіліською командою «Місіонери», яка є чемпіоном аматорської регбійної ліги Грузії.

Матчева зустріч завершилася з рахунком 5-7 на користь господарів й відбулася під гаслом «Ні - війні, краще регбі!». Саме з таким гаслом у 2015 році регбісти-грузини відвідали Львівщину у 2015 році, щоб підтримати прагнення українців до мирного європейського майбутнього.

Відтак влітку цього року ветерани львівського регбі очікують на візит колег з Грузії, які окрім ветеранського матчу на стадіоні «Юність» проведуть тренінги для тренерів та для учителів фізкультури щодо роботи з дітьми різних вікових груп.