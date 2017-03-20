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Олег Верняєв тріумфував на етапі Кубка світу в Штутгарті
20 Березня 2017 Поділитися
Олег Верняєв тріумфував на етапі Кубка світу в Штутгарті

На етапі світового Кубка зі спортивної гімнастики (турнір EnBW DTB-Pokal), який відбувся в німецькому Штутгарті, наш Олег Верняєв здобув впевнену перемогу.

У багатоборстві з результатом 84,899 Олімпійський чемпіон не залишив жодних шансів суперникам, посівши найвищу сходинку на п'єдесталі пошани.

Президент Національного олімпійського комітету України Сергій Бубка привітав Олега та його особистого наставника Геннадія Сартинського з чудовим виступом, побажавши й надалі впевнено крокувати до нових звершень та прославляти гарні традиції українського спорту та нашої школи гімнастики.

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