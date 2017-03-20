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«Do like OLYMPIANS» приймала черкаська школа спортивного профілю №34
20 Березня 2017 Поділитися
Днями в Черкаському навчально-виховному комплексі «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-ліцей спортивного профілю №34» відбувся спортивно-масовий захід «Do like OLYMPIANS».
До учнів завітали стипендіат відділення НОК України у Черкаській області Олександр Гнатенко та майстер спорту України зі стрільби з лука, студентка Навчально-наукового інституту фізичної культури, спорту і здоров’я Софія Новіцька.
В рамках спортивно-масового заходу «Do like OLYMPIANS» під керівництвом Софії Новіцької для учнів 4-тих класів під музичний супровід провели активну розминку. По її завершенню діти отримали пам’ятні подарунки від відділення Національного олімпійського комітету у Черкаській області.
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