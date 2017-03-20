«Do like OLYMPIANS» приймала черкаська школа спортивного профілю №34

Днями в Черкаському навчально-виховному комплексі «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-ліцей спортивного профілю №34» відбувся спортивно-масовий захід «Do like OLYMPIANS».

До учнів завітали стипендіат відділення НОК України у Черкаській області Олександр Гнатенко та майстер спорту України зі стрільби з лука, студентка Навчально-наукового інституту фізичної культури, спорту і здоров’я Софія Новіцька.

В рамках спортивно-масового заходу «Do like OLYMPIANS» під керівництвом Софії Новіцької для учнів 4-тих класів під музичний супровід провели активну розминку. По її завершенню діти отримали пам’ятні подарунки від відділення Національного олімпійського комітету у Черкаській області.

