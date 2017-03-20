Сергій Бубка взяв участь в урочистому закритті «Кубка Дерюгіної-2017»

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Президент Національного олімпійського комітету України Сергій Бубка взяв участь в урочистій церемонії закриття міжнародного турніру з художньої гімнастики «Кубок Дерюгіної-2017», який відбувся цими вихідними в столичному «Палаці спорту».
Під час заходу головний олімпієць України привітав легендарного тренера, видатну особистість, Героя України Альбіну Дерюгіну, яка днями святкувала свій ювілей.
«Все своє життя Ви присвятили улюбленій справі – художній гімнастиці, вклавши душу та сили, здоров'я та вміння. Низький уклін Вам за те, що сьогодні невтомно продовжуєте ділитися своїми безцінними знаннями та багатим досвідом, роблячи вагомий внесок у виховання нових чемпіонок та розвиток олімпійського руху в цілому», - сказав керманич НОК.
За багаторічну працю та значний внесок у розвиток жіночого спорту Сергій Бубка вручив Альбіні Миколаївні престижний диплом номінантки нагороди Міжнародного Олімпійського Комітету «Жінки і спорт».