Призер Олімпійських ігор Сергій Куліш провів відкрите тренування з кульової стрільби

18 березня в Черкасах у стрілецькому тирі комплексної дитячо-юнацької спортивної школи №2 відбулося відкрите тренування з кульової стрільби за участю срібного призера Олімпійських ігор 2016 року в Ріо-де-Жанейро Сергія Куліша.

На тренування до спортсменів завітали заступник голови Черкаської обласної державної адміністрації Костянтин Омаргалієв, начальник управління у справах сім’ї, молоді та спорту ОДА Максим Зеленський та його заступник Катерина Коваленко, депутат обласної ради Сергій Воронов, голова відділення НОК України в Черкаській області Андрій Більда, директор обласної ШВСМ Наталя Стороженко-Сіренко, директор КДЮСШ №2 ЧМР Ірина Дудник.

Під час тренування тренер олімпійця Віктор Нагній продемонстрував гостям нову електронну мішень та гвинтівку, придбану за кошти обласного бюджету. В ході заходу гості мали можливість ознайомитися зі спортивним інвентарем, базою та умовами тренування спортсменів.



По завершенню відкритого тренування голова відділення Національного олімпійського комітету України у Черкаській області Андрій Більда урочисто відзначив Сергія Куліша та Віктора Нагнія відзнаками «Кращий спортсмен 2016 року», «Кращий спортсмен лютого-2017» та «Кращий тренер лютого-2017».

