Призер Олімпійських ігор Сергій Куліш провів відкрите тренування з кульової стрільби

-
НОК України
- Історія
- Команда
- Проекти
- Суб'єкти олімпійського руху
- Структури
-
Офіційні документи
- Олімпійська хартія
- Звіт про діяльність НОК України у 2016 році
- Медичний кодекс
- Календар спортивних подій 2017
- Промова президента МОК Томаса Баха з нагоди 25-річчя НОК України
- Статут НОК України
- Всесвітній антидопінговий кодекс
- Список заборонених препаратів
- Олімпійський порядок денний 2020 20+20 рекомендацій
- Олімпійська книга
- Олімпійський куточок
- Кодекс честі олімпійця Украіни
- Олімпійська бібліотека
- Державні закупівлі
- Спонсори
- Контактна інформація
- Новини
-
Олімпійські змагання
- Олімпійські ігри
- Юнацькі Олімпійські ігри
- Європейські ігри
- Європейські юнацькі олімпійські фестивалі
- Виступи українців на Олімпійських іграх
- Виступи українців на Юнацьких Олімпійських іграх
- Виступи українців на Європейських юнацьких олімпійських фестивалях
- Віртуальний тур
18 березня в Черкасах у стрілецькому тирі комплексної дитячо-юнацької спортивної школи №2 відбулося відкрите тренування з кульової стрільби за участю срібного призера Олімпійських ігор 2016 року в Ріо-де-Жанейро Сергія Куліша.
На тренування до спортсменів завітали заступник голови Черкаської обласної державної адміністрації Костянтин Омаргалієв, начальник управління у справах сім’ї, молоді та спорту ОДА Максим Зеленський та його заступник Катерина Коваленко, депутат обласної ради Сергій Воронов, голова відділення НОК України в Черкаській області Андрій Більда, директор обласної ШВСМ Наталя Стороженко-Сіренко, директор КДЮСШ №2 ЧМР Ірина Дудник.
Під час тренування тренер олімпійця Віктор Нагній продемонстрував гостям нову електронну мішень та гвинтівку, придбану за кошти обласного бюджету. В ході заходу гості мали можливість ознайомитися зі спортивним інвентарем, базою та умовами тренування спортсменів.
По завершенню відкритого тренування голова відділення Національного олімпійського комітету України у Черкаській області Андрій Більда урочисто відзначив Сергія Куліша та Віктора Нагнія відзнаками «Кращий спортсмен 2016 року», «Кращий спортсмен лютого-2017» та «Кращий тренер лютого-2017».