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Змінено дати проведення Юнацьких Олімпійських ігор в Буенос-Айресі
20 Березня 2017 Поділитися
III літні Юнацькі Олімпійські ігри, які прийматиме Буенос-Айрес (Аргентина), відбудуться з 6 по 18 жовтня 2018 року.
Таке рішення було прийнято Міжнародним Олімпійським Комітетом. Корекція дати проведення обумовлена тим, щоб якомога більше людей взяло участь у церемонії відкриття, що пройде у суботу 6 жовтня.
До програми III ЮОІ окрім спортивних танців (брейк-данс), карате і спортивного скелелазіння, які вже увійшли до 28 олімпійських видів спорту, будуть включені і 3 неолімпійські види – акробатична гімнастика, міні-футбол та баскетбол 3х3.
Літні Юнацькі Олімпійські ігри вперше пройдуть за межами Азії. Нагадаємо, що I ЮОІ були проведені у Сінгапурі (Республіка Сінгапур), а II – у китайському Нанкіні.
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