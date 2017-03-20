Змінено дати проведення Юнацьких Олімпійських ігор в Буенос-Айресі

III літні Юнацькі Олімпійські ігри, які прийматиме Буенос-Айрес (Аргентина), відбудуться з 6 по 18 жовтня 2018 року.

Таке рішення було прийнято Міжнародним Олімпійським Комітетом. Корекція дати проведення обумовлена тим, щоб якомога більше людей взяло участь у церемонії відкриття, що пройде у суботу 6 жовтня.

До програми III ЮОІ окрім спортивних танців (брейк-данс), карате і спортивного скелелазіння, які вже увійшли до 28 олімпійських видів спорту, будуть включені і 3 неолімпійські види – акробатична гімнастика, міні-футбол та баскетбол 3х3.

Літні Юнацькі Олімпійські ігри вперше пройдуть за межами Азії. Нагадаємо, що I ЮОІ були проведені у Сінгапурі (Республіка Сінгапур), а II – у китайському Нанкіні.