«Подільська весна» знову завітала в Гуменці

За підтримки відділення Національного олімпійського комітету України в Хмельницькій області у спортивній залі Гуменецького НВК, що в Кам’янці-Подільському районі на Хмельниччині, проведено Х відкритий обласний турнір зі стрибків у висоту «Подільська весна».

На ці популярні в регіоні змагання прибуло 102 легкоатлети, які представляли 11 команд з Хмельницької, Тернопільської та Чернівецької областей.

В ході урочистого відкриття дійства кращі спортсмени НВК, на грудях яких виблискували медалі, з державним та олімпійським прапорами під звуки маршу пройшли перед шеренгою учасників турніру і вишикувались поряд з почесними гостями: представниками об’єднаної селищної громади, керівниками спортивних організації району та області.

Останні побажали примножити успіхи уславлених вихованців подільських ДЮСШ, які досягли вагомих здобутків на всеукраїнських та міжнародних аренах. Зокрема у своєму виступі перший заступник голови відділення Віктор Флентін нагадав про переможні стрибки Олени Кудрявцевої, Віти Паламар, Андрія Соколовського, Віктора Черниша, Руслана Стіпанова на олімпійських, світових і всесоюзних спортивних форумах. Він також запропонував присутнім ознайомитись з розгорнутою фотовиставкою з 46 робіт, на яких зафіксовані цікаві моменти під час змагань в стрибкових дисциплінах.

А далі були розіграні нагороди турніри в 7 вікових групах: від початківців до ветеранів. Спортсмени долали висоти різними способами: переступанням, перекидним, флопом.

Справжнім відкриттям для фахівців став Артем Богуцький, 2002 року народження з Кам’янець-Подільської ДЮСШ №1, котрий лише другий раз змагався в стрибковому секторі і вже спромігся довести особисте досягнення до 175 см, встановивши новий рекорд турніру вікової групи до 15 років.

Також рекордну висоту для ветеранів подолав 55-річний кам’янчанин Валентин Ліпіч, багаторазовий призер всеукраїнських змагань зі спринту та стрибків у довжину серед однолітків.

Нагородження переможців та призерів турніру грамотами, медалями, призами провів член відділення НОК, президент обласної федерації легкої атлетики Олександр Прокопов.

Він також вручив кубки кращим стрибунам змагань: Олександрі Бонар з Хотина (дівчата) та Віталію Кліновському (юнаки) з ДЮСШ «Лідер» Гуменецької сільради.

А усім учасникам дійства дісталися солодощі та приємні враження від хорошої організації турніру, ініціатором якого є палкий прихильник спорту – вчитель фізичного виховання місцевої НВК Микола Дубчак. Цьому освітянському закладу, що входить до мережі шкіл з організації впровадження олімпійської освіти в навчально-виховний процес, в рамках реалізації акції НОК України «Олімпійська книга» та «Олімпійський куточок» передано спортивну літературу та інвентар.