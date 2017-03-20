Президент Міжнародної федерації гімнастики відвідав Олімпійський дім

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Сьогодні, 20 березня, на запрошення президента Національного олімпійського комітету Сергія Бубки до Олімпійського дому завітав новообраний президент Міжнародної федерації гімнастики (FIG) Морінарі Ватанабе, який перебуває з візитом у Києві.
Під час зустрічі співрозмовники приділили велику увагу розвитку гімнастики. Сергій Бубка та Морінарі Ватанабе відзначили, що українська школа гімнастики має давні й багаті традиції, а імена легендарних Поліни Астахової, Бориса Шахліна, Лариси Латиніної, Віктора Чукаріна, Ніни Бочарової та багатьох інших золотими літерами вписані в історію світового олімпізму. Продовжились здобутки українських гімнастів і на Олімпійських іграх в Ріо-де-Жанейро, де Олег Верняєв здобув золоту та срібну медалі, а Ганна Різатдінова виборола «бронзу».
Гімнастику в Україні дуже люблять і вона користується чималою популярністю. Президент FIG у цьому міг переконатись під час проведення «Кубка Дерюгіної», який відвідав особисто та відзначив високий рівень його організації.
В офісі Національного олімпійського комітету почесний гість більш детально дізнався про проекти, які успішно реалізуються в Україні за підтримки Національного олімпійського комітету, ознайомився з умовами роботи та поспілкувався зі співробітниками НОК, а також залишив запис у книзі побажань.