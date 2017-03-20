Президент Міжнародної федерації гімнастики відвідав Олімпійський дім

Сьогодні, 20 березня, на запрошення президента Національного олімпійського комітету Сергія Бубки до Олімпійського дому завітав новообраний президент Міжнародної федерації гімнастики (FIG) Морінарі Ватанабе, який перебуває з візитом у Києві.

Під час зустрічі співрозмовники приділили велику увагу розвитку гімнастики. Сергій Бубка та Морінарі Ватанабе відзначили, що українська школа гімнастики має давні й багаті традиції, а імена легендарних Поліни Астахової, Бориса Шахліна, Лариси Латиніної, Віктора Чукаріна, Ніни Бочарової та багатьох інших золотими літерами вписані в історію світового олімпізму. Продовжились здобутки українських гімнастів і на Олімпійських іграх в Ріо-де-Жанейро, де Олег Верняєв здобув золоту та срібну медалі, а Ганна Різатдінова виборола «бронзу».

Гімнастику в Україні дуже люблять і вона користується чималою популярністю. Президент FIG у цьому міг переконатись під час проведення «Кубка Дерюгіної», який відвідав особисто та відзначив високий рівень його організації.

В офісі Національного олімпійського комітету почесний гість більш детально дізнався про проекти, які успішно реалізуються в Україні за підтримки Національного олімпійського комітету, ознайомився з умовами роботи та поспілкувався зі співробітниками НОК, а також залишив запис у книзі побажань.

