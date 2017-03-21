В Олімпійському домі відбулося засідання Комісії по зв'язках з осередками НОК

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Сьогодні Комісія Національного олімпійського комітету України по зв’язках з осередками на чолі з її головою Володимиром Ковальовим та за участю президента НОК України Сергія Бубки провела cвоє засідання.
Присутні розглянули план роботи Комісії на поточний рік, затвердивши розподіл обов'язків між її членами із запропонованими змінами.
Члени Комісії детально обговорили рейтингові показники роботи регіональних відділень, а також ознайомилися з інформацією щодо підсумків грантового конкурсу НОК та компанії «DOW», фотоконкурсу НОК та «The Coca-Cola Foundation» «#DolikeOlympiansLive» та організації Всеукраїнського телеконкурсу «Світ спорту».
Напрацьовані пропозиції Комісії будуть обговорені на Всеукраїнському семінарі-нараді за участю голів усіх регіональних відділень НОК та розглянуті на найближчому засіданні Виконавчого комітету НОК України.