Названі переможці фотоконкурсу «#DolikeOlympiansLive»

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Національний олімпійський комітет України спільно з компанією «Coca-Cola» підвели підсумки фотоконкурсу «#DolikeOlympiansLive», який проходив у групах НОК України/Олімпійська команда у соціальних мережах.
Нагадаємо, наприкінці 2013 року в Україні стартував проект «Do like OLYMPIANS», який НОК ініціював спільно з «The Coca-Cola Foundation».
Проект швидко став популярним по всім куточкам нашої країни і користувався популярністю серед дітей та молоді. Щоб підтримати інтерес до проекту та залучити до його лав нових прихильників наприкінці 2016 року і був започаткований цей фотоконкурс.
Сьогодні в Олімпійському домі під час Всеукраїнського семінару-наради регіональних осередків НОК були відзначені керівники найактивніших олімпійських осередків. Зокрема, це відділення НОК у Вінницькій, Кіровоградській, Херсонській, Хмельницькій, Чернівецькій та Чернігівській областях.
З рук президента НОК України Сергія Бубки керівники відділень отримали пам'ятні подарунки. Також їм були передані призи для переможців конкурсу, які вже найближчим часом будуть вручені лауреатам.
Переможці фотоконкурсу «#DolikeOlympiansLive»
Номінація: «Vivid Emotion»:
1 місце - Галан Ярослав (Чернівецька область)
2 місце - Рибальченко Наталія (м. Київ)
3 місце - Боровицька Аліна (Хмельницька область)
Номінація «Cool Moment»:
1 місце – Кисельова Юлія (Херсонська область)
2 місце – Боровицька Валерія (Хмельницька область)
3 місце - Репйова Олена (Хмельницька область)
Номінація «Best of Participants»:
1 місце –Рибальченко Наталія (Київська область)
2 місце – Шелкова Олександра (Чернігівська область)
3 місце - Черняк Андрій (Хмельницька область)
Номінація «Глядацькі симпатії»
Рак Ангеліна (Хмельницька область)