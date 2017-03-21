Названі переможці фотоконкурсу «#DolikeOlympiansLive»

Національний олімпійський комітет України спільно з компанією «Coca-Cola» підвели підсумки фотоконкурсу «#DolikeOlympiansLive», який проходив у групах НОК України/Олімпійська команда у соціальних мережах.

Нагадаємо, наприкінці 2013 року в Україні стартував проект «Do like OLYMPIANS», який НОК ініціював спільно з «The Coca-Cola Foundation».

Проект швидко став популярним по всім куточкам нашої країни і користувався популярністю серед дітей та молоді. Щоб підтримати інтерес до проекту та залучити до його лав нових прихильників наприкінці 2016 року і був започаткований цей фотоконкурс.

Сьогодні в Олімпійському домі під час Всеукраїнського семінару-наради регіональних осередків НОК були відзначені керівники найактивніших олімпійських осередків. Зокрема, це відділення НОК у Вінницькій, Кіровоградській, Херсонській, Хмельницькій, Чернівецькій та Чернігівській областях.



З рук президента НОК України Сергія Бубки керівники відділень отримали пам'ятні подарунки. Також їм були передані призи для переможців конкурсу, які вже найближчим часом будуть вручені лауреатам.

Переможці фотоконкурсу «#DolikeOlympiansLive»

Номінація: «Vivid Emotion»:

1 місце - Галан Ярослав (Чернівецька область)

2 місце - Рибальченко Наталія (м. Київ)

3 місце - Боровицька Аліна (Хмельницька область)

Номінація «Cool Moment»:

1 місце – Кисельова Юлія (Херсонська область)

2 місце – Боровицька Валерія (Хмельницька область)

3 місце - Репйова Олена (Хмельницька область)

Номінація «Best of Participants»:

1 місце –Рибальченко Наталія (Київська область)

2 місце – Шелкова Олександра (Чернігівська область)

3 місце - Черняк Андрій (Хмельницька область)

Номінація «Глядацькі симпатії»

Рак Ангеліна (Хмельницька область)