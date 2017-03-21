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За підтримки відділення Національного олімпійського комітету України в Чернігівській області, міського центру фізичного здоров’я населення "Спорт для всіх", управління у справах сім'ї, молоді та спорту Чернігівської міської ради минулими вихідними відбувся фінал ХІІ загальноміських змагань «Мама , тато, я – спортивна сім’я!». Участь у стартах взяли 38 сімей.
На відкритті були присутні поважні гості: перший заступник голови відділення Ніна Лемеш, відповідальний секретар відділення Дмитро Пиріжок, начальник управління сім’ї, молоді та спорту Чернігівської міської ради Андрій Дериземля.
Змагання пройшли весело, цікаво і драйвово.
Розминка «Do like Olympians» від майстрів спорту України з художньої гімнастики, командні естафети, музичні вітання від колективів, азартні вболівальники і неперевершені сім'ї – свято вдалося!
Ну, і звичайно, як же без переможців: І місце – сім’я Дудко (школа №18), ІІ місце – сім’я Науменко (школа № 7), ІІІ місце – сім’я Єртман (школа № 15).
Всі були нагороджені цінними подарунками.
Подяка суддівській колегії за професійне та якісне суддівство.
Також велика вдячність спонсорам, які долучилися до організації цього чудового сімейного та водночас спортивного свята, а саме: ПАТ «Базис», парк відпочинку «Дитяча Планета», фабрика «Стріла», «Макдональдс».