Олімпійські дні здоров’я на Кіровоградщині

Відділення НОК України в Кіровоградській області продовжує проведення «Олімпійських днів здоров'я» в загальноосвітніх навчальних закладах.

Так, у березні представники обласного осередку НОК завітали в гості до учнів загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 23 та навчально-виховного об’єднання «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 24 – центр дитячої та юнацької творчості «Оберіг» міста Кропивницького.

Разом зі своїми колегами з відділу фізичної культури та спорту і міського центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» організовано для школярів спортивні змагання і конкурси, проведено олімпійську вікторину. У двох навчальних закладах залучено до спортивно-масових заходів близько 170 дітей.

Переможці й призери змагань нагороджені дипломами відділу фізичної культури та спорту Кіровоградської міської ради. Найактивніші учасники «Олімпійських днів здоров'я» отримали сувеніри від обласного відділення НОК України.

Також у рамках акції Національного олімпійського комітету України «Олімпійська книга» представники обласного відділення НОК надають навчальним закладам літературу на олімпійську тематику для облаштування шкільних «Олімпійських куточків».