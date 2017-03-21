УКР ENG
-
НОК України
- Історія
- Команда
- Проекти
- Суб'єкти олімпійського руху
- Структури
-
Офіційні документи
- Олімпійська хартія
- Звіт про діяльність НОК України у 2016 році
- Медичний кодекс
- Календар спортивних подій 2017
- Промова президента МОК Томаса Баха з нагоди 25-річчя НОК України
- Статут НОК України
- Всесвітній антидопінговий кодекс
- Список заборонених препаратів
- Олімпійський порядок денний 2020 20+20 рекомендацій
- Олімпійська книга
- Олімпійський куточок
- Кодекс честі олімпійця Украіни
- Олімпійська бібліотека
- Державні закупівлі
- Спонсори
- Контактна інформація
- Новини
-
Олімпійські змагання
- Олімпійські ігри
- Юнацькі Олімпійські ігри
- Європейські ігри
- Європейські юнацькі олімпійські фестивалі
- Виступи українців на Олімпійських іграх
- Виступи українців на Юнацьких Олімпійських іграх
- Виступи українців на Європейських юнацьких олімпійських фестивалях
- Віртуальний тур
Олімпійські дні здоров’я на Кіровоградщині
21 Березня 2017 Поділитися
Відділення НОК України в Кіровоградській області продовжує проведення «Олімпійських днів здоров'я» в загальноосвітніх навчальних закладах.
Так, у березні представники обласного осередку НОК завітали в гості до учнів загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 23 та навчально-виховного об’єднання «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 24 – центр дитячої та юнацької творчості «Оберіг» міста Кропивницького.
Разом зі своїми колегами з відділу фізичної культури та спорту і міського центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» організовано для школярів спортивні змагання і конкурси, проведено олімпійську вікторину. У двох навчальних закладах залучено до спортивно-масових заходів близько 170 дітей.
Переможці й призери змагань нагороджені дипломами відділу фізичної культури та спорту Кіровоградської міської ради. Найактивніші учасники «Олімпійських днів здоров'я» отримали сувеніри від обласного відділення НОК України.
Також у рамках акції Національного олімпійського комітету України «Олімпійська книга» представники обласного відділення НОК надають навчальним закладам літературу на олімпійську тематику для облаштування шкільних «Олімпійських куточків».
Поділитися