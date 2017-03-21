В НОК обговорили розвиток олімпійського руху в регіонах

В Олімпійському домі під головуванням президента НОК Сергія Бубки відбувся семінар-нарада з керівниками регіональних відділень Національного олімпійського комітету України.

«Приємно, що традиція проведення подібних корисних зустрічей, започаткована більше 10 років тому, продовжується і сприяє підвищенню ефективності нашої діяльності та взаємодії. Наразі необхідно продовжувати працювати над удосконаленням реалізації власних олімпійських проектів, приділяючи вагому увагу питанням, які стоять на порядку денному світового олімпізму – прозорості та системі результативного управління, вихованню і залученню молодих кадрів, передачі їм досвіду», - відзначив Сергій Бубка.

Очільник НОК подякував присутнім на засіданні голові Комісії по зв'язках з осередками Володимиру Ковальову і голові Комітету Фізичного вихованні та спорту Міністерства освіти і науки Вадиму Стеценку за підтримку і реалізацію спільних ініціатив.

Головний олімпієць країни зазначив, що попри різні труднощі Національний олімпійський комітет продовжує повноцінно виконувати заявлені програми та фінансові зобов'язання, виділивши цього року на діяльність регіональних відділень НОК та розвиток олімпійських програм на місцях 6 млн. грн..

Президент Олімпійського комітету також нагадав, що до старту ХХІІІ зимових Олімпійських ігор в Пхьончхані залишилося менше року і закликав усіх керівників обласних олімпійських осередків надати максимальне сприяння у підготовці спортсменів до найпрестижніших зимових стартів чотириріччя.

В рамках засідання були підведені підсумки роботи відділень у 2016 році за рейтинговими показниками, обговорені основні напрямки організації роботи осередків у поточному році, ключові заходи, зокрема партнерські проекти та нововведення щодо їх організації в 2017 році, одним із яких є Всеукраїнський конкурс телевізійних програм «Світ спорту».

Учасники наради розглянули шляхи підвищення ефективності взаємодії Комісій НОК, Виконавчої дирекції НОК та відділень, а також співпраці Комітету Фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки з Національним олімпійським комітетом та співробітництва регіональних підрозділів організацій в областях.

