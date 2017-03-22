Відкритий чемпіонат області зі спортивної гімнастики приймали Черкаси

З 17 по 19 березня у Черкасах в спортивному комплексі «Спартак» ФСТ «Україна» був проведений відкритий чемпіонат області зі спортивної гімнастики.

На змагання до спортсменів завітали заступник голови Черкаської ОДА Костянтин Омаргалієв, начальник управління у справах сім’ї, молоді та спорту Максим Зеленський, голова відділення НОК України у Черкаській області Андрій Більда та директор обласного центру «Спорт для всіх» Олександр Волошин.

Протягом трьох днів у чемпіонаті змагалися 215 спортсменів з Києва, Кропивницького, Одеси, Мелітополя, Сміли (Черкаська обл.), Харкова, Новгород-Сіверського (Чернігівська обл.), Дніпра.

Черкащина на чемпіонаті була представлена обласною ДЮСШ «Олімпія», Смілянською ДЮСШ «Олімпі» та Черкаською комплексною ДЮСШ «Спартак».

Нагородження спортсменів за підсумками другого змагального дня відбулося за участі голови відділення НОК України у Черкаській області Андрія Більди, директора обласного центру «Спорт для всіх» Олександра Волошина та президента Черкаської обласної федерації гімнастики спортивної Олени Кравченко.

