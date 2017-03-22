Відкритий чемпіонат області зі спортивної гімнастики приймали Черкаси

-
НОК України
- Історія
- Команда
- Проекти
- Суб'єкти олімпійського руху
- Структури
-
Офіційні документи
- Олімпійська хартія
- Звіт про діяльність НОК України у 2016 році
- Медичний кодекс
- Календар спортивних подій 2017
- Промова президента МОК Томаса Баха з нагоди 25-річчя НОК України
- Статут НОК України
- Всесвітній антидопінговий кодекс
- Список заборонених препаратів
- Олімпійський порядок денний 2020 20+20 рекомендацій
- Олімпійська книга
- Олімпійський куточок
- Кодекс честі олімпійця Украіни
- Олімпійська бібліотека
- Державні закупівлі
- Спонсори
- Контактна інформація
- Новини
-
Олімпійські змагання
- Олімпійські ігри
- Юнацькі Олімпійські ігри
- Європейські ігри
- Європейські юнацькі олімпійські фестивалі
- Виступи українців на Олімпійських іграх
- Виступи українців на Юнацьких Олімпійських іграх
- Виступи українців на Європейських юнацьких олімпійських фестивалях
- Віртуальний тур
З 17 по 19 березня у Черкасах в спортивному комплексі «Спартак» ФСТ «Україна» був проведений відкритий чемпіонат області зі спортивної гімнастики.
На змагання до спортсменів завітали заступник голови Черкаської ОДА Костянтин Омаргалієв, начальник управління у справах сім’ї, молоді та спорту Максим Зеленський, голова відділення НОК України у Черкаській області Андрій Більда та директор обласного центру «Спорт для всіх» Олександр Волошин.
Протягом трьох днів у чемпіонаті змагалися 215 спортсменів з Києва, Кропивницького, Одеси, Мелітополя, Сміли (Черкаська обл.), Харкова, Новгород-Сіверського (Чернігівська обл.), Дніпра.
Черкащина на чемпіонаті була представлена обласною ДЮСШ «Олімпія», Смілянською ДЮСШ «Олімпі» та Черкаською комплексною ДЮСШ «Спартак».
Нагородження спортсменів за підсумками другого змагального дня відбулося за участі голови відділення НОК України у Черкаській області Андрія Більди, директора обласного центру «Спорт для всіх» Олександра Волошина та президента Черкаської обласної федерації гімнастики спортивної Олени Кравченко.