Найкращі велосипедисти країни з’їхались до Закарпаття

Цими днями на Закарпатті проходив Відкритий весняний чемпіонат України серед чоловіків, жінок, юніорів та юніорок з велосипедного спорту.

Найкращі українські спортсмени приїхали на турнір, щоб у багатоденці визначити сильніших. 24 команди – півтори сотні гонщиків продемонстрували високий рівень підготовки, тож уболівальникам було на що подивитись.

Змагання проходили у два етапи: перший - з 8 по 12 березня, а другий - з 15 по 19 березня в Ужгороді.

В останній день гонки на базі спорткомплексу «Юність» відбулось нагородження спортсменів в якому взяли участь голова відділення НОК України у Закарпатській області Іван Риляк, представник федерації велоспорту України Олег Ярошенко, голова федерації велоспорту Закарпаття Віктор Ледида, головний суддя першого етапу Олександр Бірюков та головний суддя другого етапу Михайло Музика.