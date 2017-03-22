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Найкращі велосипедисти країни з’їхались до Закарпаття
22 Березня 2017 Поділитися
Найкращі велосипедисти країни з’їхались до Закарпаття

Цими днями на Закарпатті проходив Відкритий весняний чемпіонат України серед чоловіків, жінок, юніорів та юніорок з велосипедного спорту.

Найкращі українські спортсмени приїхали на турнір, щоб у багатоденці визначити сильніших. 24 команди – півтори сотні гонщиків продемонстрували високий рівень підготовки, тож уболівальникам було на що подивитись.

Змагання проходили у два етапи: перший - з 8 по 12 березня, а другий - з 15 по 19 березня в Ужгороді. 

В останній день гонки на базі спорткомплексу «Юність» відбулось нагородження спортсменів в якому взяли участь голова відділення НОК України у Закарпатській області Іван Риляк, представник федерації велоспорту України Олег Ярошенко, голова федерації велоспорту Закарпаття Віктор Ледида, головний суддя першого етапу Олександр Бірюков та головний суддя другого етапу Михайло Музика.

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