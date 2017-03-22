ВМХ в Куп'янську

Триває напружена підготовка спортсменів велоклубу «Алєв» м. Куп’янська, що на Харківщині, до стартів сезону 2017 року.

Наприкінці лютого - початку березня зі спортсменами-збірниками України в місті проходили навчально-тренувальні збори під керівництвом державного тренера з велоспорту ВМХ Сергія Панасенка. Під час зборів було досконало перевірено функціональну готовність спортсменів на даному етапі та проведено підготовку спортсменів до міжнародних змагань. Також сформовано команду, яка готується до участі у етапах Кубку Європи з цього олімпійського виду спорту. Ці змагання відбудуться 1 та 2 квітня у бельгійському місті Зольдер. А зараз спортсмени готуються у м. Марібор (Словенія), де з 18 по 29 березня проходить навчально-тренувальний збір. У складі команди чотири спортсмени, три з них куп’янчани: це Щербак Олександр, Максименко Микита та Черемський Данило.

Бажаємо команді вдалих стартів.