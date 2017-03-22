НОК активно взаємодіє з українською діаспорою

Національний олімпійський комітет продовжує ефективну взаємодію з українською діаспорою світу щодо розвитку олімпійського руху та підтримки українських атлетів. Про реалізовані спільні проекти та подальші кроки йшлося на засіданні Комісії НОК по роботі з діаспорою.

«Приємно, що ми відчуваємо підтримку українців з різних куточків Планети. Разом ми зможемо ефективніше сприяти розвиткові олімпійського руху та підтримці наших атлетів», - наголосив під час відкриття засідання президент НОК Сергій Бубка.

Члени Комісії розглянули план реалізації заходів НОК України щодо виконання Меморандуму про співпрацю між кабінетом Міністрів України та Світовим Конгресом Українців.

Учасники засідання приділили значну увагу питанню підтримки НОК ініціативи Міжнародного об’єднання громадських організацій «Четверта хвиля» та Організаційного комітету змагань щодо проведення з 24 по 29 червня в містах Надвірна та Богородчани Івано-Франківської області VI чемпіонату світу з футболу серед команд діаспори.

Присутні обмінялися думками щодо шляхів співпраці спортивної громади США і Канади та НОК України щодо подальшого розвитку «Українського Музею та Дому слави».

Комісія розглянула питання про участь українських військовослужбовців в "Іграх для нескорених" та підтримала клопотання Федерації академічного веслування України щодо надання підтримки нашим спортсменам для проведення заключного навчально-тренувального збору перед чемпіонатом світу з академічного веслування у м. Сарасота (США), що відбудеться з 20 вересня по 2 жовтня цього року.

