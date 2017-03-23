Сергій Бубка обговорив з Масару Танака розвиток спортивної інфраструктури та підготовку до Токіо-2020

Президент Національного олімпійського комітету Сергій Бубка провів зустріч з паном Масару Танака, який є радником Міністра фінансів України, а також представляє ділова кола Японії.

Співрозмовники обговорили питання розвитку спортивної інфраструктури для зимових видів спорту, залучення можливих інвестицій, в тому числі і з боку японських бізнес-структур.

Сергій Бубка і Масару Танака приділили значну увагу підготовці до Ігор ХХХІІ Олімпіади 2020 року в Токіо, зокрема організації спільних тренувальних зборів для атлетів та поглибленню співпраці між Олімпійськими комітетами України та Японії, федераціями з видів спорту і спортивними клубами.

Нагадаємо, що відповідно до Указу Президента України Петра Порошенка 2017 рік оголошено в Україні роком Японії.