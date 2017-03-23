Олімпійська родина вітає з Днем народження!

Сьогодні свій День народження святкують Олімпійська чемпіонка з волейболу Ольга Шкурнова, член Національного олімпійського комітету України, президент Федерації бадмінтону України Віктор Швачко.

Олімпійська родина вітає іменинників зі святом!

Кожний прожитий рік, даруючи безцінний досвід, відкриває нові горизонти.

Віримо, попереду у вас – нові життєві перемоги, дорога до яких виявиться вдвічі легшою, якщо йти по ній зі спортом в серці.

Зичимо наснаги та успіхів у реалізації всіх задумів і планів!

Міцного здоров'я, миру, добра і благополуччя!