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Проект #Olympiclab завітав до Сновського району на Чернігівщині
23 Березня 2017 Поділитися
Проект #Olympiclab завітав до Сновського району на Чернігівщині

За підтримки відділення НОК України в Чернігівській області та спільно з обласним центром фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» у м. Сновськ було проведено проект #Olympiclab та спортивно-масовий захід серед учнів загальноосвітніх шкіл Сновського району «Вперед на Олімп!».

Зустріч передбачала реалізацію одного з модулів проекту #Olympiclab – ментальне тренування, серед шостих класів Сновської школи №1. Діти були дуже зацікавлені та задавали багато питань гостям.

Після теоретичних занять,  дев’ять команд з різних шкіл району брали участь у практичній частині, яка включала в себе олімпійську розминку «Do like OLYMPIANS», яку провела стипендіат НОК України Олександра Шелкова, і веселі спортивні естафети й конкурси.
 

У підсумку проведених змагань перше місце посіла команда Сновської ЗОШ №1, друге місце - Сновський інтернат, третє - Петрівський НВК.

Також у заході брали участь команди таких навчальних закладів району: Сновська ЗОШ №2, См’ятська ЗОШ, Сновський НВК, Новоборовицький НВК, Тур’янський НВК, Сновська гімназія.

Переможці та призери отримали дипломи та медалі відділення НОК України в Чернігівській області, а всі учасники заходу – пам’ятні сувеніри.
 

 

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