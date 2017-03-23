У Покровську пройшов фінал міських змагань «Олімпійське лелеченя»

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22 березня за ініціативи відділення Національного олімпійського комітету України в Донецькій області, спільно з міським відділом освіти міської ради у спортивному залі НВК №1 м. Покровська відбувся фінал міського етапу «Олімпійського лелеченя».
У них брали участь переможці зональних змагань: ЗОШ №2, НВК №2, ЗОШ №8, НВК №1, ЗОШ №36, ЗОШ №9.
Кожна команда відчайдушно боролась за право виступати на зональних змаганнях обласного етапу, який відбудеться 13 квітня на ФОК м. Родинське.
В результаті запеклої боротьби місця розподілись таким чином:
1місце – НВК №1
2 місце – ЗОШ №9
3 місце – ЗОШ №2
Призери нагороджені грамотами міського відділу освіти, всі учасники та переможці отримали подарунки від Національного олімпійського комітету України.
Уповноважений відділення НОК у Донецькій області Віктор Поліщук привітав учасників та побажав успіху у наступних етапах обласних та Всеукраїнських змагань «Олімпійське лелеченя».