У Покровську пройшов фінал міських змагань «Олімпійське лелеченя»

22 березня за ініціативи відділення Національного олімпійського комітету України в Донецькій області, спільно з міським відділом освіти міської ради у спортивному залі НВК №1 м. Покровська відбувся фінал міського етапу «Олімпійського лелеченя».

У них брали участь переможці зональних змагань: ЗОШ №2, НВК №2, ЗОШ №8, НВК №1, ЗОШ №36, ЗОШ №9.

Кожна команда відчайдушно боролась за право виступати на зональних змаганнях обласного етапу, який відбудеться 13 квітня на ФОК м. Родинське.

В результаті запеклої боротьби місця розподілись таким чином:

1місце – НВК №1

2 місце – ЗОШ №9

3 місце – ЗОШ №2

Призери нагороджені грамотами міського відділу освіти, всі учасники та переможці отримали подарунки від Національного олімпійського комітету України.

Уповноважений відділення НОК у Донецькій області Віктор Поліщук привітав учасників та побажав успіху у наступних етапах обласних та Всеукраїнських змагань «Олімпійське лелеченя».