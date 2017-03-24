У Горішніх Плавнях завершився міський етап «Олімпійського лелеченя»

У Горішніх Плавнях Полтавської області відбувся другий міський етап Всеукраїнського спортивно-масового заходу серед дітей «Олімпійське лелеченя».

Участь у ньому брали сім команд, які складалися із учнів 5-8 класів загальноосвітніх шкіл міста та селища Дмитрівка.

На урочистому відкритті заключного дня змагань учнів привітали заступник голови відділення НОК України у Полтавській області, Олімпійський чемпіон з легкої атлетики Володимир Кисельов, виконавчий директор відділення НОК України в місті Горішні Плавні Микола Шишліков, завідувач сектору з фізичної культури та спорту відділу культури, спорту і туризму міської ради Ольга Карпенко.



«Ми бачимо, що такі заходи як «Олімпійське лелеченя» та інші, які проводяться під патронатом Національного олімпійського комітету, дають можливість дітям досягати свого Олімпу і прагнути до здорового способу життя, - ділиться Олімпійський чемпіон Володимир Кисельов. - Тому ми із задоволенням проводимо ці змагання. Дітям вони цікаві та необхідні як повітря. Можливо для когось із дітей ці змагання стануть кроком до олімпійського подіуму, якого у Ріо-де-Жанейро досяг їхній земляк - веслувальник Дмитро Янчук разом зі своїм партнером Тарасом Міщуком».

За словами Миколи Шишлікова, організаторам вдалося задіяти в «Олімпійському лелечені» учнів усіх класів, які можуть брати участь у змаганнях.

Учасники виявляли найкращий протягом двох днів. У перший день були проведені естафети і вікторина, а також презентація команд, а наступного дня – турнір з арт-болу, який став вирішальним видом та визначив кращу команду за підсумками усіх змагань.

Більшість поєдинків пройшли в захоплюючій боротьбі, а інтрига щодо переможця тривала до останніх вирішальних поєдинків.

Переможцем міського етапу змагань «Олімпійське лелеченя» стала команда СЗОШ №5 ім. Л.І.Бугаєвської, яка тепер представлятиме Горішні Плавні на обласному конкурсі «Олімпійське лелеченя». Другими стали учні ЗОШ №2, а третіми - команда СЗОШ №4.

Всі учасники отримали відповідні дипломи, а переможці – кубки, медалі та олімпійські сувеніри від відділення НОК України в місті Горішні Плавні.

