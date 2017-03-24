«Хто ти, майбутній олімпієць?» визначали на Чернігівщині

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За підтримки відділення НОК України в Чернігівській області та об’єднаних територіальних громад у м. Сновськ обласна організація фізкультурно-спортивного товариства «Колос» АПК України розпочала обласні змагання під девізом «Хто ти, майбутній олімпієць?».
Участь брали учні позашкільних навчальних закладів спортивного профілю ФСТ «Колос» АПК України з волейболу (юнаки) та настільного тенісу (юнаки, дівчата) .
На урочистому відкритті Спартакіади після підняття державного прапору під звуки національного гімну учасників спортивного заходу привітали голова обласної організації ФСТ «Колос» АПК України Володимир Примак, провідний спеціаліст відділу спортивної та фізкультурно-масової роботи управління з питань фізичної культури та спорту департаменту сім’ї, молоді та спорту Чернігівської облдержадміністрації Сергій Анісовець та заступник голови Сновської райдержадміністрації з гуманітарних питань Володимир Карпенко.
У змаганнях брали участь Бахмацька, Ічнянська, Коропська, Ніжинська, Ріпкинська, Чернігівська, Сновська районні ДЮСШ «Колос» із загальною кількістю учасників 100 осіб.
Результати з волейболу:
I-е місце – Ріпкинська районна ДЮСШ «Колос» на фото;
II -е місце - Бахмацька районна ДЮСШ «Колос»;
III-е місце - Коропська районна ДЮСШ «Колос».
Командні результати з тенісу настільного:
I-е місце – Коропська районна ДЮСШ «Колос»;
II -е місце - Бахмацька районна ДЮСШ «Колос»;
III-е місце - Сновська районна ДЮСШ «Колос».
Особисті результати з тенісу настільного:
Дівчата:
I-е місце – Катерина Мовтян (Бахмацька районна ДЮСШ «Колос»);
II -е місце - Катерина Борсук (Сновська районна ДЮСШ «Колос»);
III-е місце - Наталія Романец (Коропська районна ДЮСШ «Колос».
Юнаки:
I-е місце – Віталій Кривенко (Коропська районна ДЮСШ «Колос»);
II -е місце - Олександр Мацко (Бахмацька районна ДЮСШ «Колос»);
III-е місце - Ярослав Згонник (Бахмацька районна ДЮСШ «Колос»).
Переможці і призери в особисто-командному заліку були нагороджені грамотами обласної організації та медалями відділення Національного олімпійського комітету України в Чернігівській області .