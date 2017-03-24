У Львові розгорнули виставку дитячих творчих робіт під гаслом «Я і мій друзяка Спорт»

Цими днями завершено прийом дитячих творчих робіт (малюнків) на обласний конкурс під гаслом «Я і мій друзяка Спорт».

Він проводиться в рамках реалізації обласного плану заходів на виконання Національної стратегії оздоровчої рухової активності в Україні на період до 2025 року за активної підтримки Львівського державного університету фізичної культури імені Івана Боберського, управління фізичної культури та спорту Львівської обласної державної адміністрації, відділення НОК України у Львівській області та обласного відділення Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України.

Упродовж лютого-березня 2017 року до конкурсної комісії надійшло більше ніж півтисячі малюнків та інших результатів творчої діяльності дітей - плакатів, витинанок, колажів, віршів та інсталяцій. Конкурсна комісія відібрала кращі роботи і пропонує їх оглянути усім охочим.

Відтак в головному корпусі Львівського державного університету фізичної культури імені Івана Боберського (Львів, вул. Т.Костюшки, 11) розгорнуто виставку кращих робіт конкурсу. Відвідувачі виставки упродовж 21 - 30 березня 2017 року зможуть навіть обрати переможця у номінації «Глядацькі симпатії», проголосувавши (написавши прізвище і вкинувши в скриньку в холі) за одну з представлених на виставці робіт.

Переглянути дитячі конкурсні роботи і проголосувати за них можна також у мережі Internet. Повна інформація на офіційному веб-сайті Львівського державного університету фізичної культури (http://www.ldufk.edu.ua).

30 березня о 13 годині відбудеться оголошення підсумків виставки-конкурсу та нагородження дипломами та цікавими призами переможців у трьох вікових категоріях.

На цю церемонію запрошені відомі спортсмени, представники від організаторів конкурсу, спортивний актив, митці, журналісти.