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Столичні веслярі перевіряли блакитні доріжки басейну
24 Березня 2017 Поділитися
Відділення веслування академічного столичної ДЮСШ «Київ» провело змагання з плавання серед спортсменів веслярів.
Завдяки компанії «Concorde capital» спортсмени мали можливість взимку вдосконалювати свої навички на блакитних доріжках. І ось настав час перевірити свої вміння.
За підтримки відділення Національного олімпійського комітету України в місті Києві, компанії «Concorde capital», Федерації академічного веслування України та ДЮСШ «Київ» всі спортсмени отримали заохочувальні призи, а переможці та призери були нагороджені цінними подарунками.
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