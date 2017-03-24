Столичні веслярі перевіряли блакитні доріжки басейну

Відділення веслування академічного столичної ДЮСШ «Київ» провело змагання з плавання серед спортсменів веслярів.

Завдяки компанії «Concorde capital» спортсмени мали можливість взимку вдосконалювати свої навички на блакитних доріжках. І ось настав час перевірити свої вміння.

За підтримки відділення Національного олімпійського комітету України в місті Києві, компанії «Concorde capital», Федерації академічного веслування України та ДЮСШ «Київ» всі спортсмени отримали заохочувальні призи, а переможці та призери були нагороджені цінними подарунками.