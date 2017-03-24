У Дніпрі визначився учасник обласного фіналу «Олімпійське лелеченя-2017»

23 березня на спортивній базі школи олімпійської підготовки №142 Дніпра відбувся міський тур Всеукраїнського спортивно-масового заходу для дітей «Олімпійське лелеченя».

За традицією на цій стаді взяли участь вісімка найкращих команд кожного з районів міста. За звання ж найсильнішої команди у Дніпрі учасникам довелося сперечатись у чотирьох випробуваннях: «Презентація команди» (без оцінювання), «Олімпійська вікторина», «Комплексна естафета» та рухлива гра «Артбол».



Цього року за перемогу боролися: ССЗШ №142 (Амур-Нижньодніпровський р-н), СЗШ №45 (Індустріальний р-н), СЗШ№132 (Новокодацький р-н), СШ №129 (Самарський р-н), НВО №28 (Соборний р-н), СЗШ №1 (Центральний р-н), СЗШ №82 (Чечеловський р-н) та НВК №137 (Шевченківський р-н).

Рідні стіни – надійна опора і суттєва допомога. Команда навчального закладу №142 Амур-Нижньодніпровського району, здобувши перемоги у всіх видах змагань, другий рік поспіль стала переможцем міського фіналу. До речі, саме ця школа стала відомою чи не на всю країну завдяки заснованому у цих стінах проекту «Школа — територія Fair Play». Як у спорті, як у навчанні, так і у звичайному житті. Цей проект вчитель-вихователь навчального закладу Вікторія Михайлова та керівництво школи втілюють в життя вже чотири роки, а наприкінці кожного року кожен клас визначає переможців.

Друге загальнокомандне місце вибороли представники СШ №129 Самарського району, на третій призовій сходинці опинились учні СЗШ №132 Новокодацького району.

Від імені голови відділення НОК України в Дніпропетровській області Андрія Павелка, виконавчий директор Олександр Дювбаков урочисто вручив школі-господарці змагань Олімпійський стяг.

Організація спортивного свята кожного року лише зростає. Цього року кожен учасник, арбітр та кожна школа, що взяли участь у міському фіналі, отримали індивідуальні подарунки. Сподіваємося, що такі зусилля організаторів будуть оцінені, й школярі у наступних роках теж із задоволенням братимуть участь у подібних заходах, партнером яких, вже за доброю традицією, стала Незалежна лабораторія «Інвітро», що й підтримала олімпійське свято.

Тож, путівку у обласний фінал, який буде проведений наприкінці квітня, дуже впевнено здобувають вихованці ССЗШ №142. Хотілося б вірити, що нарешті вони зуміють скласти гідну конкуренцію «обласному гегемону» — Кам’янській ЗОШ Нікопольського району, яка до цього ставала найсильнішою на Дніпропетровщині шість разів поспіль.

Усі команди отримали подарунки від відділення НОК України у Дніпропетровській області, голови Андрія Павелка та його заступника Владислава Штамбурга й наших партнерів. Жоден із учасників не залишився без подарунка, а школи отримали спортивний інвентар!

